2 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление польского генерала с предложением создать против России Балтийский союз.

Светлана Рыбина, , 19:19 — REGNUM Заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который предложил создать Балтийский союз против Российской Федерации, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 апреля в социальной сети Facebook.

Ян Матейко. Люблинская уния. 1869 год

«Эй, генерал, не задуматься ли тебе о том, как поднять свою экономику, а не пищать о грязных своих мыслях», — обращается Надежда И.

Многие пользователи предостерегли польского военного от необдуманных предложений. Граждане считают, что если против России вновь появится некое европейское объединение, то его участь окажется незавидной.

«Не будите медведя, иначе «полетят клочки по закоулочкам», — считает Liudmila K.

Часть людей напомнила Скшипчаку, что Польша в своё время уже принимала участие в союзах, жертвой которых становилась она сама. Поэтому, считают люди, этой стране лучше вести спокойную самостоятельную политику без излишних геополитических амбиций.

Вальдемар Скшипчак Grzegorz Gołębiowski

«Польша в 1939 создала союз с Гитлером по разделу Чехословакии, а то, чем закончила, надеюсь, все помнят. Видимо, у панов память коротка, никак не угомонятся», — считает Svetlana H.

Некоторые комментаторы предположили, что в речи польского генерала звучит мечта о возрождении Речи Посполитой. Граждане уверены, что полноценно такое государство появиться не сможет в современном мире, тем не менее определённые очертания могут проявиться в неком военном союзе с другими странами.

«Вы чего-то не понимаете. Польша пытается возродить Речь Посполитую. Географически и политически у них, конечно, не получается, но так хоть в военном вопросе пытаются!» — предполагает Валерий К.

Ряд пользователей убежден, что Польша не способна даже в перспективе представлять угрозы для Российской Федерации. Поэтому её попытки выставить себя как некоего конкурента России выглядят по меньшей мере неубедительно.

«Последняя агония. Никак не поймут, что Россию не победить. Скорее сами себя съедят, но будут прыгать, как кузнечики, до последнего», — считает Светлана Д.

Нашлись и те, кто выразил надежду, что когда-нибудь мир откажется от военного способа решения своих вопросов.

Польские солдаты поднимают флаг НАТО (сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO

«О, Боже! Когда же найдётся хотя бы один генерал, который предложит создать союз для объединения всего человечества по созданию усилий для сохранения мира на Земле, а все потраченные триллионы на «игрушки» для генералов творчески обратить в необходимое благо и направить для нужд человека!» — написала Тамара С.

Напомним, 1 апреля издание Defence 24 опубликовало материал, согласно которому польский генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать Балтийский союз, деятельность которого будет направлена против России.