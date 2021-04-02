Красногорск, , 15:47 — REGNUM Жители Подмосковья подали 42 тыс. заявлений на прием детей в первый класс в течение первых суток с момента, когда появилась такая возможность. Об этом 2 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметила министр образования региона Ирина Каклюгина, на данный момент жители области могут подать документы в учебное заведение по месту жительства. С 6 июля это ограничение будет снято, и граждане могут подавать документы на прием в первый класс любой из подмосковных школ.

«Оригиналы документов в школу с этого года приносить не нужно, они проверяются удаленно. Это сделано для удобства родителей. Сама процедура простая и понятная», — заявила Каклюгина.

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