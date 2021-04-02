Степанакерт, , 15:25 — REGNUM Глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе встречи в Стамбуле с константинопольским патриархом Варфоломеем пригласил его посетить церкви и мечети в Нагорном Карабахе, передает АПА.

Патриарх Константинопольский Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пашазаде довел до внимания патриарха Варфоломея, что в результате оккупации Армении некогда процветающие, благоустроенные азербайджанские города были разрушены, на наших территориях были уничтожены исторические, религиозные, культурные памятники всемирного значения, тысячи святынь и кладбищ, исламских, христианских и еврейских храмов», — сообщает агентство.

Как ранее писало ИА REGNUM в статье «Армянская апостольская церковь стоит на грани потери Арцахской епархии», после Гюлистанского мира Албанский или Агванский католикосат, престол которого находился в Гандзасаре (исторически заселенном армянами Нагорном Карабахе), прекратил свое существование и был преобразован в митрополию Армянской апостольской церкви, а затем разделен на две епархии: Карабахскую и Шамахинскую.

Сегодня его наследником является Арцахская епархия. Пока существовала государственность Нагорного Карабаха, пусть и не признанная, она поддерживала и подпитывала епархию. И это связывало руки Баку.

Но после победоносной для Азербайджана карабахской войны перед ним открылись новые перспективы. Баку может поставить вопрос о возрождении Албанской церкви и обратиться к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой даровать ей томос об автокефалии.

А это ставит под удар Арцахскую епархию, которую Армянская апостольская церковь, похоже, теряет.