Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новая нормальность». Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?». Ведущие эксперты обсудили европейские политико-правовые тенденции последнего года и вероятность того, что они станут «новой нормальностью» для Европы.

Председатель правления «Центр политических технологий», поддержал мысль устроителей Круглого стола о том, что все упомянутые явления в докладе Борис Макаренко многократно усилены пандемией, но ей не порождены. Причем, это касается, как Европы, так и США.

«И ответственность государства перед обществом, и возможность людей влиять на принятие решений, все это находилось в не лучшем состоянии уже последние 10−15 лет по «Freedom House» и по Индексу демократии журнала «Economist». И это затрагивает, в том числе, такие бастионы демократии, как Франция, Италия, США. О том, что политики оторвались от общества, о том, что их либерализм недемократичный, много пишут сейчас левые политологи на Западе — призывают нас корректно оценивать масштаб угроз и масштаб кризисов, ни в коем случае их не преувеличивать», — сказал он.

В отношении Европы, эксперт добавил, что тот популизм, особенно правый, который в последнее время был на подъеме и поднялся во многом на этих явлениях оторванности политического истеблишмента от общества, сейчас стал сильно выдыхаться. Все принимаемые меры были восприняты с большим шоком, так, как и населением, и политическим классом либерально-правовые свободы ранее никогда под сомнение не ставились.

По мнению эксперта, в США немного другая ситуация: там свободолюбия по сравнению с Европой больше, и недоверия к государству тоже больше. Там пандемия не породила, но многократно усилила политическую поляризацию, когда отношение к самой эпидемии, к мерам государственной реакции на нее, резко политизировались. Спикер напомнил, как на выборах условно 80% избирателей демократической партии пандемию боялись, а 80% республиканцев не боялись. «На выборах это выразилось в том, что сторонники Трампа упрекали демократов в том, что за счет почтового голосования, широко применяемого, результаты выборов были искажены. После этого опыта, сейчас мы видим новый виток политической поляризации, когда, с одной стороны, Байден вот-вот внесет в Конгресс так называемый закон для людей, по сути дела, некий аналог нашего рамочного закона «О гарантиях прав избирателей», неслыханный для американской политической традиции, с другой стороны, под сотню законодательных актов в 43 штатах, и преимущественно это исходит от республиканцев, которые, наоборот, возможности для голосования существенно ограничивают. Это крайне опасный прецедент, когда пандемия не породила, но многократно усилила политическую поляризацию», — заметил он.

Эксперт: «Беда управляющего европейского класса — хаотичность действий»