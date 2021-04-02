Москва, , 15:24 — REGNUM Днем 2 апреля рубль стабилен и почти не движется в отличие от первой половины дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 76,24 руб. и может колебаться до конца дня в пределах 75,90−76,50 руб. Более широкие границы торгового диапазона остаются неизменными в пределах 75−77 руб. Евро стоит 89,80 руб. и оставляет за собой коридор 89−91 руб.

Внешний фон в пятницу нейтрален, инвесторы очень спокойно отнеслись к решениям ОПЕК+ по расширению сырьевой добычи далее.

Неделя прошла в целом спокойно для валютного рынка. Первые дни апреля складываются для рубля вполне нейтрально, явно выраженного негатива не наблюдается.

С высокой вероятностью в начале следующей недели нефть останется на очень комфортных уровнях.

Оптимизм на мировых рынках и прогресс в восстановлении деловой активности в России станут опорными точками для российской валюты. Если не будет негатив с российским госдолгом, то можно будет увидеть устойчивость и силу рубля», — считает эксперт.

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