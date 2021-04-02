Москва, , 16:03 — REGNUM Блогер Картье Бугатти (настоящее имя — Кристина Степанова) пыталась покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, блогер порезала вены из-за конфликта со своим бойфрендом Богданом Голяшовым, но быстро опомнилась и вызвала скорую. Сейчас Степанова находится в психиатрической клинике.

ИА REGNUM напоминает, что Картье и Тиффани Бугатти стали известны после участия в одном из выпусков шоу «Давай Поженимся». Позже они появлялись в нескольких телепередачах и YouTube-проектах.

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