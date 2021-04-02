Москва, , 15:23 — REGNUM Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, принявший участие в работе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новая нормальность». Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?», согласился с выводами, сделанными в докладе, представленном на Круглом столе, и заключил, что опасность европейской ситуации в непоследовательности и нерациональности действий управляющей верхушки.

«Ситуация особенно нехороша тем, что все происходящее не является продуктом какого-то решения или каких-то действий европейской закулисы. Если бы это было таким образом, было бы лучше, но это не так, потому что, управляющий европейский класс прибывает в растерянности и действительно, мне кажется, что главная их беда — это хаотичность и спонтанность действий», — подчеркнул он.

Эксперт также предположил, что европейская интеграция, в том виде как она существовала во второй половине ХХ века и начале XXI века, подошла к исчерпанию своей модели. По его мнению, Европейский Союз подошел к пандемии в очень нервическом состоянии. И в ходе борьбы с болезнью в Союзе одна за другой начали разрушаться сначала идейные, а потом административные структуры, благодаря которым интеграция развивалась. «То, что было весной, мы все помним, как мишура на елке осыпалась вся европейская солидарность. […] Отсутствие солидарности весной было настолько вопиющим, что, как мы помним, осенью стали звучать даже какие-то не очень громкие, но все-таки извинения со стороны Европейской Комиссии, которая признала, что «не были мы готовы, нам как-то неудобно, мы сделали выводы». То есть этот нарратив пострадал очень сильно. Пострадал он в тот момент, когда он мог очень сильно выиграть, потому что на волне пандемии, силы, которые были националистически популистскими до этого, они пожухли, ибо выяснилось, что они ничего не могут сделать. Был момент, когда европейская идея могла очень сильно сыграть, если бы с ней как следует обошлись, хотя бы риторически. Но этого не произошло», — констатировал он.

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