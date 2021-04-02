Орел, , 15:22 — REGNUM Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Орловской области по материалам прокурорской проверки. Об этом сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Орловской области по итогам личного приёма главы ведомства Владислава Малкина. На приём обратились более 20 человек по 7 проблемным объектам долевого строительства.

Дело возбуждено в связи с неисполнением договорных обязательств в сфере долевого участия в строительстве дома по ул. Черкасской Орла руководителями ООО «Компания Стройсервис» и ООО «Специализированный застройщик СТС 57», а также хищением денежных средств дольщиков на сумму более 29 млн рублей полицией по материалам прокурорской проверки.

В прокуратуре напомнили, что меры прокурорского реагирования способствовали завершению строительства четырёх многоквартирных домов. На данный момент в производстве органов предварительного расследования находится шесть уголовных дел, связанных с неисполнением договорных обязательств в сфере долевого участия в строительстве жилья. По двум уголовным делам по статье о мошенничестве в отношении руководителей застройщиков многоквартирных домов ООО «Регионстрой» и ООО «УниСтрой-Орел» расследование находится в завершающей стадии.

В судах региона также рассматривается два уголовных дела — по обвинению руководителя АО «АИЖК Орловской области» в хищении денежных средств участников долевого строительстве многоквартирного дома № 83 по ул. Панчука г. Орла на 54 млн рублей, а также по обвинению руководителей ООО «Проспект» по факту хищения и легализации денежных средств участников долевого строительства жилья многоквартирных домов в д. Образцово Орловского района Орловской области.

В прокуратуре также обещают дать уголовно-правовую оценку исполнению полномочий должностными лицами управления по государственному строительному надзору департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.