Пекин, 2 апреля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Компания Geely обнародовала официальные изображения нового кроссовера Xingyue L. Изображения распространила пресс-служба автопроизводителя.

Geely Geely Xingyue L

Отмечается, что Xingyue L станет самым крупным кроссовером в модельной линейке бренда. Представлен официально он будет в Шанхае 19 апреля.

Построен кроссовер на «тележке» CMA, разработанной специалистами компании Volvo. Габариты новинки составляют 4770×1895×1689 мм. Размер колесной базы составляет 2845 мм.

Экстерьер Geely Xingyue L выделяется за счёт крупных бамперов, головной оптики, решетки радиатора, которая оформлена в фирменном стиле марки. На корме модели светодиодные фонари объединены горизонтальной светящейся планкой.

Внутри модель оснащается тремя цифровыми экранами, каждый из которых призван выполнить свою функция. Так, один предназначен для виртуальной приборной панели, второй отвечает за мультимедийную систему, а третий — за развлекательную систему переднего пассажира.

Под капотом модели устанавливаются на выбор два наддувных мотора Volvo, производительность которых составляет 218 и 238 л. с. Моторы идут в паре либо с семискоростной «роботом» либо с восьмиступенчатой трансмиссией компании Aisin. Привод у модели передний, однако опционально можно заказать полноприводную версию.

Напомним, компания Geely готовится представить новый кроссовер под названием Emgrand S.

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