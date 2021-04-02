Москва, , 15:20 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы поделились с читателями множеством интересных историй: усилитель связи вместо колокольни, побег из суда «по ошибке», всадник в магазине. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Летучие мыши после эпидемии коронавируса многим кажутся исчадиями ада. И вот почти в центре Москвы ночью в квартиру залетела заблудившаяся летучая мышь. Хозяйка так перепугалась, что целый час просидела в ванной, а потом догадалась вызвать спасателей. «Интересная Москва» передает, что мышь успешно поймали. Спасатели говорят, что ловить их самим не стоит.

В Старом Осколе произошла странная история: местный житель пожаловался участковому на девушку, которая украла у него телефон. Участковый решил не плодить уголовных дел и ограничиться воспитательной беседой. Увы, на просьбу вернуть телефон девушка стала ругаться, затем укусила милиционера за бедро. «Мотивы, побудившие гражданку покусать сотрудника полиции, а также конкретная цель укуса, равно как и кража телефона будет расследовать суд в рамках уголовного дела. И тут тот случай, когда мы жалеем, что не судьи, ибо шоу будет еще то», — пишет «Белгородчина».

Тем временем в Костромской области жители села предложили сделать из церковной колокольни XVII века усилитель связи. Сейчас сеть неустойчивая, интернета почти совсем нет, а надежды на установку дополнительной вышки невелики. Жители обратились с просьбой в соседний монастырь, где им отказали, потому что такое использование колокольни сочли «духовно некрасивым». «Родина снегурочки» считает, что сельчанам стоило подойти к проблеме более творчески: «Если бы жители обязались снимать духовные тиктоки, вести православные блоги в тележеньке и инстаграмы веры, то высоки были бы шансы повысить духовность не в отдельно взятом селе, а во всей области или даже стране».

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге обсуждают памятник шаурме, установленный на фасаде одного из домов. Некоторым гражданам художественное решение не понравилось. «Ночной губернатор» передает, что им «в скульптурной шаверме факел с Мамаева кургана мерещится». Будущее искусственной шаурмы теперь представляется туманным.

В Сыктывкаре тоже новация. Мэрия распорядилась до конца года привести в единый стиль все уличные указатели. За нарушение — крупные штрафы. «Усы Печорина» в целом довольны обновлению, но опасаются, как бы штрафы не стали постоянной практикой для пополнения бюджета, ведь можно каждый год менять правила оформления.

В Карелии пищу для обсуждений подбросило местное министерство здравоохранения. Казалось бы, на улице XXI век, ученые разрабатывают вакцины, придумывают антибиотики, а в Карелии решили выдавать разрешения народным целителям. «У кошки боли, у собачки боли, у Катеньки (или любое другое имя) заживи», — шутит «Карельская барабулька».

Приволжский федеральный округ

В Татарстане придумали интересный запрет: не продавать алкоголь и сигареты гражданам, которые пришли в магазин с детьми. Инициатива отправлена в министерство промышленности. «Итиль» удивляется и предлагает заодно запретить детям, например, просмотр телевизионных передач.

В Казани проверяют утечки теплоносителей. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов ввели красители зеленого цвета. Граждан предупредили, что если увидят зеленую воду, надо сразу сообщить диспетчерам, передают «Соседи Казань».

Южный федеральный округ

В Адыгее случилась история, достойная экранизации в вестерне. За продуктами прямо в небольшой магазин въехал мужчина на черном коне. Он проехал по рядам, выбирая продукты. Kubnews.ru сообщает, что сотрудники магазина юмор не оценили и потребовали конного покупателя покинуть помещение.

Жители Таганрога организовали бесплатную лодочную переправу через огромную лужу на улице Чехова. Таким образом они надеются привлечь внимание чиновников к проблеме, рассказывает «Че по Ростову?» Пока же администрация города на жалобы отвечает, что «ливневка отсутствует» — на этом все.

В Краснодаре появился поистине удивительный дорожный щит. Он гласит: «Улица Весенняя отремонтирована. Более-менее безопасные качественные дороги». «Туподар Краснодар» веселится, что можно и вовсе запустить нацпроект с названием «более-менее безопасные и качественные дороги».

В том же Краснодаре беда с уличными туалетами. Они и не слишком чистые, и найти их непросто: указателей нет. «Кубанская телега» пишет, что с проблемой борются. Указателей пока еще не установили, зато на сайте городской администрации разместили специальную карту, где отмечены бесплатные туалеты.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставропольский краеведческий музей вернулась буддистская икона-тханка, изображающая Зеленую Тару. Полтора года реликвия находилась в Элисте, теперь срок экспонирования истек, и ценность привезли обратно. «Для этого использовали отдельный автомобиль и специальную упаковку», — уточняет «Большой Ставропольский канал».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге открыли неожиданный прокат. Можно арендовать видеомагнитофон и видеокассеты. Стоит удовольствие тысячу рублей и дополнительные кассеты — по сто. «Сейчас точно 2021?» — интересуется «Свет Екатеринбург».

Сибирский федеральный округ

В Красноярске случился идеальный побег из зала суда. Меру пресечения избирали сразу нескольким обвиняемым, одному не стали продлевать арест и должны были освободить, но когда за ним пришли в конвойное помещение, на его фамилию отозвался другой подсудимый. Полицейские не проверили документы, поверив мужчине на слово. В итоге на свободе оказался человек, которого суд не отпускал. Дальше удивительнее. Мужчина позвонил следователю и сказал, что сбежал. После звонка его быстро задержали и вернули под арест, пишет «7 канал Красноярска».

В Томской области симпатичное начинание. Здесь появится социальная услуга по предоставлению бесплатной сиделки родителям детей с инвалидностью, сообщает «Тот самый Томский правдоруб». Вот только название услуги несколько необычное: «Мэри Поппинс».

В Омске обсуждают перспективу открыть прямой регулярный авиарейс в Тиват. Идею уже обсудили с мэром города Тиват. «Это красиво. Однако по ряду причин для большинства омичей сейчас актуальнее Чернолучье, чем Черногория», — полагает «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» написал про экстравагантные решения по приему цифрового сигнала, которые практикуют в Приморье. Чего здесь только нет. Сигнал принимают на ложки, банки, рыболовные сети и даже на решетки от холодильников. Дама из села Рудная Пристань ловит телепередачи на конструкцию из пивных банок и проволоки. Самые талантливые делают это с помощью гвоздей и саморезов. «Стоимость дециметровой антенны для приема 20 цифровых каналов начинается от 300 рублей, поэтому иначе как любовью к творчеству все эти эксперименты объяснить сложно», — полагает канал.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.