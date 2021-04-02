Москва, , 15:20 — REGNUM В Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новая нормальность». Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?». Ведущие эксперты обсудили европейские политико-правовые тенденции последнего года и вероятность того, что они станут «новой нормальностью» для Европы. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

В начале дискуссии Екатерина Соколова представила доклад о современной правовой ситуации и трансформации политических институтов в государствах Европы.

Среди негативных следствий пандемии для системы политических институтов были названы: рост тенденций к диктатуре; нарушение принципа разделения властей; нарушение распределения полномочий между уровнями власти; наделение неконституционных институтов сверхполномочиями; экспертократия; нарушение системы права, иерархии правовых документов. Негативными следствиями пандемии для прав и свобод стали: ограничение свободы передвижения; существенное ограничение свободы слова; ограничение свободы собраний; ограничение свободы вероисповедания; ограничение тайны частной жизни; ограничение трудовых прав. Результаты исследования продемонстрировали, что пандемия породила или усилила неравенство сразу в нескольких аспектах, прежде всего: неравенство поражения в правах по возрасту; вакцинное неравенство; поражение трудовых прав в зависимости от возраста и отрасли и рост экономического неравенства.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, как соавтор доклада, отдельно остановился на конкретных примерах ограничений прав и свобод, порожденных пандемией. Так, например, сильную агрессию со стороны общественности вызывают действия европейских СМИ, которые занимают сильную прокарантинную позицию, но протесты освещают мало. «Если в России, даже в самые тяжелые моменты, в СМИ было место для дискуссии и об адекватности мер, и о характере принимаемых мер, и о том, что у нас в стране на самом деле происходит, то в европейских СМИ, нужны ли маски, нужны ли локдауны, нужны ли ограничения, такой дискуссии не было в принципе. Это является ярким проявлением цензуры», — рассказал он.

Эксперт привел примеры и существенных нарушений в отношении свободы собраний. Наиболее яркие случаи полицейского насилия имели место в Голландии, Бельгии, Германии, Испании, в меньшей степени во Франции. Более того, в Дании принята норма о том, что уголовное преступление, совершенное по поводу или во время пандемии (протесты, призывы к протестной активности, например), карается в два раза более суровым наказанием, чем то же самое преступление в обычное время.

Спикер сделал основные выводы о текущей политико-правой ситуации в Европе. Первое, очень сильно подрывает доверие к власти и вызывает неуверенность в завтрашнем дне у европейских граждан так называемая «выученная беспомощность». То, что люди буквально не знают, что с ними будет происходить завтра. Это очень влияет на моральное самочувствие европейских граждан. Второе — несвязанность мер ограничений с эпидемической ситуацией. Если в первую волну карантина людям предлагали следить самим за числом людей заболевающих и прогнозировать, что с ними будет происходить. То сейчас открыто говориться, что меры ограничений никак не связаны с нынешней эпидемиологической ситуацией. Третье — отсутствие общественной солидарности и четкое деление на класс управляющих и управляемых. Руководители государств и политический класс не живет в ситуации ограничительных мер. Они свободно путешествуют, выполняют свои обязанности. Из этого можно сделать вывод, что одним из факторов неснятия мер является то, что руководству просто нравится управлять в той правовой среде, которая выстроилась за последний год.