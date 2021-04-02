Барнаул, , 15:19 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Барнауле Алтайского края местного жителя, который планировал акции устрашения против мигрантов по заданию украинской националистической организации. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что молодой человек 2000 года рождения планировал по заданию украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» совершить акции, направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, а также органов государственной власти.

В ходе обысков у задержанного было изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также экстремистская литература и средства коммуникации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пособник исламистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировал совершить теракт на объекте топливно-энергетического комплекса в Тверской области. Его нейтрализовали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Пострадавших в ходе спецоперации нет. Злоумышленник — российский гражданин, родившийся в одной из стран Центральной Азии. Он самостоятельно изготовил взрывное устройство.

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