Ташкент, , 15:19 — REGNUM Автоматизированную систему велопроката Bike sharing планируют внедрить в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта в хокимияте (администрации) города.

Отмечается, что в разработке также находится проект платежных информационных киосков, велопарков и служб проката велосипедов этой системы.

В управлении добавили, что в настоящее время в Ташкенте создано 12,4 км велосипедных дорожек общего пользования. Всего же в городе планируется создать 606 км велодорожек.

В рамках пилотного проекта в Ташкенте запустят четыре станции автоматизированного проката велосипедов. В хокимияте призвали жителей города оставлять свои предложения по этому проекту.