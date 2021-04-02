Брюссель, 2 апреля 2021, 15:19 — REGNUM Страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана заявили о готовности совместными усилиями поддержать процесс возвращения США в это соглашение. Об этом говорится в распространённом 2 апреля заявлении внешнеполитической службы Европейского союза по итогам заседания Совместной комиссии СВПД на уровне политдиректоров.
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Также координатор совместной комиссии по СВПД, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель активизирует отдельные контакты со всеми участниками иранской ядерной сделки и США.
Сообщается, что следующее заседание Совместной комиссии, которое пройдёт в Вене 6 апреля, будет посвящено обсуждению конкретных мер по двум ключевым элементам ядерной сделки — процессу отмены санкций против Ирана и выполнению Тегераном своих ядерных обязательств.
Как сообщало ИА REGNUM, очередная совместная сессия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), включающая Иран и группу 4+1, состоялась 2 апреля в режиме онлайн. в ходе сессии участники сосредоточили своё внимание на возможности возвращения США к ядерной сделке и обеспечении полного, надлежащего выполнения условий СВПД.
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