Москва, 2 апреля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Мужской чемпионат мира по боксу пройдёт в 2023 году в Ташкенте. Об этом 2 апреля заявил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

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«Я рад объявить, что Узбекистан, страна с сильными боксёрами и чемпионским характером, станет хозяйкой чемпионата мира 2023 года», — сказал Кремлёв.

По его словам, в Ташкенте будет обеспечен высокий уровень организации турнира и огромная поддержка болельщиков.

Напомним, в 2019 году чемпионат мира прошёл в Екатеринбурге. Тогда первой стала сборная Узбекистана, команда России заняла второе место. Чемпионат мира — 2021 состоится в Белграде с 10 по 24 апреля.