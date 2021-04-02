Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Экс-депутат парламента Грузии Эрекле Кухианидзе отмыл памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси. Об этом 2 апреля сообщает телеканал «Пирвели».

Иван Крамской. Портрет Александра Грибоедова. 1875

Памятник вандалы исписали 1 апреля в ходе протестов, вызванных приездом российского телеведущего Владимира Познера. На постаменте написали «Россия — зло» и фамилию ведущего.

Кухианидзе принёс с собой тряпки, раствор и очистил постамент памятника.

«Мы должны уважать памятники, тем более наших зятьёв. Назло врагам Грузии такого варварства не будет», — сказал бывший депутат журналистам.

Напомним, визит Познера в Тбилиси сопровождался акциями протеста местных активистов. Они сорвали ему праздничный ужин и закидали яйцами гостиницу, где остановился телеведущий. Протестующие объяснили свою реакцию тем, что российский телеведущий ранее сделал заявление о независимости Абхазии.

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