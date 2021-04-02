Красногорск, 2 апреля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Сезон охоты на пернатую дичь начнется 3 апреля в охотничьих угодьях Подмосковья. Об этом 2 марта сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Утки в воде

Весенняя охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия была разрешена еще 20 марта. С 3 апреля в регионе будет разрешен промысел и других видов птиц. Правда охотиться можно будет только в южной части Московской области. В северное части такая возможность появится с 10 апреля. Весенний сезон охоты на пернатую дичь продлится в Подмосковье по 10 мая.

«С 3 апреля можно будет охотиться на самцов глухарей на току с подхода, токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из искусственного укрытия с чучелами или манком, гусей и казарок из искусственного укрытия с чучелами и манными гусями», — заявил глава областного минсельхоза Сергей Воскресенский.