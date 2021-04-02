Нижний Новгород, , 15:13 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 апреля выявили 1439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне был выявлен 1451 новый носитель коронавируса.

Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 581 552 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 277 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 202, в Саратовской области — 153, в Пермском крае — 112, в Башкирии — 106, в Пензенской области — 102, в Ульяновской области — 99, в Кировской области — 87, в Оренбургской области — 85, в Удмуртии — 77, в Чувашии — 45, в Татарии — 37, в Мордовии — 36, в Марий Эл — 21.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 108 019 случая, в Самарской области — 56 132, в Саратовской области — 55 091, в Пермском крае — 51 478, в Ульяновской области — 51 021, в Пензенской области — 42 222, в Оренбургской области — 40 180, в Кировской области — 39 929, в Башкирии — 32 569, в Удмуртии — 30 827, в Чувашии — 22 882, в Татарии — 19 493, в Мордовии — 19 125, в Марий Эл — 12 584.

Полностью выздоровели 532 055 жителей округа, за последние сутки выписаны 1766 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 552 человека, за минувшие сутки скончались 63 жителя Поволжья. Накануне умерли от последствий заражения коронавирусом 56 жителей округа.

По-прежнему значительно отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 2 апреля от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 386 человек, в течение последних суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 759 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, два человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной прошлого года максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля в России с начала пандемии подтверждено 4 563 056 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8792 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 4 186 051 житель России, за сутки выписаны 9832 человека. 99 633 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 400 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 277 172 человека.