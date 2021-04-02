Москва, , 15:13 — REGNUM Не совсем ясно, в каком смысле предупреждение о подорожании ноутбуков является предупреждением. Это какое-то предупреждение задним числом, поскольку за прошлый год и десктопы, и ноутбуки стали дороже на 25−30%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«И если вы ремонтируете сейчас свой почтенного возраста ноутбук, то мастер непременно отметит, что сейчас его можно продать на вторичном рынке не дешевле, а даже дороже, чем он был приобретён несколько лет назад. И хотя мастер преувеличивает, его слова отражают уровень подорожания.

Что касается дефицита, то в экономике этот термин означает отсутствие товара на свободном рынке. А со свободного рынка ноутбуки никуда не исчезнут — они просто станут дороже.

Представители компаний-производителей говорят о дефиците комплектующих, что отражает уже не наши внутренние проблемы (всё-таки подавляющее большинство ноутбуков ввозятся из-за рубежа), а глобальные.

Действительно, спрос на продукцию полупроводниковой индустрии сейчас растёт в связи с совпавшим по времени спросом со стороны производителей смартфонов, автомобилей, строителей дата-центров и даже майнеров криптовалют.

При этом компьютерный рынок вообще становится нишевым, в особенности в экономиках, где государство сделало ставку не на высокие технологии, а на что-то другое. Вычисления переносятся в дейта-центры Amazon, Microsoft, и Google, в собственных дата-центрах у компаний больше нет нужды.

Падает нужда и в собственных разработчиках, поскольку компании из США, Китая, Израиля и т.п. предлагают готовые платформы. Такие платформы как C3. ai, например, позволяют заменить дейта-саентиста с мощным ноутбуком или даже доступом к кластеру на обычного аналитика с терминалом, поскольку ему потребуется лишь выбирать готовые алгоритмы.

А главный инструмент менеджмента — это всё-таки смартфон (как в прежние годы — телефон), а не ноутбук. В длительной перспективе препятствий для дальнейшего дорожания ноутбуков и десктопов не видно — они становятся нишевыми инструментами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость ноутбуков может увеличиться в России из-за нехватки чипов и других запчастей. Проблемы с комплектующими появились в связи с замедлением логистики на фоне пандемии.

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