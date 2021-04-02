Варшава, , 15:12 — REGNUM Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Родион Тимошенко и первый заместитель командующего вооруженными силами Польши генерал-лейтенант Ян Сливка 1 апреля подписали «меморандум о назначении офицеров связи войска польского в состав многонациональной координационной группы». Об этом сообщает Polskie Radio.

Меморандум предусматривает, что в Киев прибудут два польских офицера связи, которые будут на постоянной основе работать на базе министерства обороны в различных двусторонних проектах Польши и Украины.

«Это станет очередным шагом с целью повышения готовности вооруженных сил Украины к интеграции в структуры НАТО», — сообщил Тимошенко в ходе торжественной церемонии подписания документа.

Тимошенко добавил, что военное сотрудничество между вооруженными силами Украины и Польши в последние годы развивается особенно конструктивно и динамично.

По его словам, подтверждением этому является ряд новых совместных проектов, которые «успешно реализуются на всех уровнях — от стратегического до тактического».