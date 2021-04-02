Луганск, , 15:18 — REGNUM В ЛНР погиб один военнослужащий Народной милиции. Об этом написал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 2 апреля в своём телеграм-канале.

«Защищая республику от украинской агрессии, ранения несовместимые с жизнью получил военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сказано в сообщении.

Марочко рассказал, что в течение дня, 2 апреля, обстрелам со стороны ВСУ подвергался населённый пункт Лозовое — боевики 59 бригады обстреляли его из 82-мм миномётов. В направлении посёлка Голубовское украинские силовики выпустили 15 гранат из гранатомёта АГС, а посёлок Золотое-5 обстреляли из гранатомётов РПГ и СПГ, отметил он.

«Для обеспечения безопасности мирного населения республики наши защитники были вынуждены открыть огонь из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения по позициям противника, с которых велась стрельба», — добавил представитель Народной милиции.

Потери противника уточняются, отметил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ДНР сообщили о беспорядочном обстреле окраин Донецка боевиками мобильных миномётных групп ВСУ.

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