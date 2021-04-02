Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM В доме у оперативника управления по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 УМВД России по Ростову-на-Дону прошли обыски. Силовики изъяли у подозреваемого в получении взятки полицейского наркотики.

Капитана полиции подозревают в получении 275 тыс. рублей, пишет телеграм-канал «Че по Ростову?». Взятка, полученная от бизнесмена, предназначалась для переквалификации уголовного дела и общего покровительства. По данному факту возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

Ему также грозит уголовное дело за хранение наркотиков в особо крупном размере.