Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект, ужесточающий правила надзора за совершившими тяжкие насильственные преступления, разрабатывают депутаты Госдумы фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Нужно жестко отслеживать их передвижения с помощью электронных браслетов, а также запрещать приближаться к жертвам и контактировать с ними любыми способами — в том числе в соцсетях или через третьих лиц», — заявил Миронов.

Первое же нарушение правил надзора должно караться заключением под стражу, подчеркнул он.

«Наша фракция разрабатывает соответствующие поправки, мы внесем их в ближайшее время». — заверил Миронов.

Поводом к разработке законопроекта стало интервью «скопинского маньяка».

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