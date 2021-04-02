Москва, , 15:06 — REGNUM Российские граждане, вопреки расхожему мнению, отнюдь не являются лентяями, и работают в среднем гораздо больше, чем трудящиеся в иных государствах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«В соответствии с исследованиями компании Boston Consulting Group (BCG), а также данным многих иных экспертов, включая и отечественных специалистов, 64% граждан работают и вечерами и в выходные.

Это не какое-то исключение, а, скорее, норма современной жизни. При этом порядка 51% опрошенных признались, что вынуждены постоянно перерабатывать.

В итоге, по подсчетам специалистов, рабочая неделя в России сейчас, вопреки законодательству, длится в среднем на 40, а 49 часов. То есть «усреднённый» житель страны перерабатывает каждую неделю около 9−10 часов.

В рейтинге «трудоголиков» нас сейчас обгоняют Хорватия и Греция (но там проблема длинного рабочего дня связана с тем, что экономика этих государств в значительной степени ориентирована на туризм, а данная сфера предполагает постоянное обслуживание отдыхающих). И в Польше, где нормы продолжительности рабочей недели просто не определены.

Меньше других работают в Израиле и Голландии (средний голландец проводит на работе всего 27 часов в неделю. Условно говоря, придя на рабочее место к 9 утра он к 15 часам уже свободен). Причина таких перекосов — в крайне низкой производительности труда в нашей стране.

По данным Boston Consulting Group, если взять лидеров по производительности труда — Ирландию и Нидерланды — за 100%, то в США производительность труда окажется на уровне 99,9% (то есть почти столько же), в Швейцарии — 98,3%, в Сингапуре — 94,2%, в Австралии — 92,1%, с Исландии — 91,9%, в Канаде — 91,8% и т.д.

Россия в этом списке занимает только 53-е место с результатом в 30,1%. То есть работаем мы много, но эффективность нашего труда в силу ряда причин невелика — мы отстаем от лидеров по производительности в три с лишим раза.

Устаревшее оборудование, малая доля предприятий обрабатывающей промышленности, ориентированность на экспорт природных ресурсов, низкое количество наукоемких и высокотехнологичных компаний, неотлаженные бизнес-процессы, высокий уровень коррупции, наличие необоснованных административных барьеров, непозволительно высокая доля управляющего персонала по сравнению с теми, кто реально что-то производит — вот лишь краткий перечень, почему мы так отстаем.

А что получается в итоге? Чтобы сохранить свой уровень дохода на хотя бы приемлемом уровне, чтобы успевать обслуживать взятые кредиты, чтобы не потерять работу, россияне вынуждены трудиться и на нескольких работах, и во внеурочное время, и по выходным, и, конечно, в отпусках.

Полагаю, если бы мы жили побогаче, количество тех, кто проводит часть своего отпуска, работая, а не отдыхая, тоже уменьшилось бы. Но пока это все — из разряда благих пожеланий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики выяснили, что четверть сотрудников отечественных компаний (25,5%) зачастую выходят на работу по требованию руководства, даже находясь в отпуске.

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