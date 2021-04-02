Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM В июле 2022 года с дорог Санкт-Петербурга пропадут 238 коммерческих маршрутов, их заменят 102 новых маршрутов общественного транспорта. Об этом 2 апреля сообщает издание «Фонтанка».

Комитет по транспорту Петербурга подготовил проект изменений в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Петербурге. Так, Смольный планирует заключить контракты на 451 действующий маршрут, а также установить сто новых автобусных и два троллейбусных маршрута.

«Отмене подлежат 238 автобусных маршрутов, из них 222 — с буквой «К»: после реформы коммерческих направлений без льгот не останется, — говорится в сообщении. — Поменяется трассировка 51 существующего автобуса, трех троллейбусов (№ 9, 23 и 47), а также 40-го трамвая».

Напомним, в Петербурге транспортная реформа была запланирована на лето 2020 года. Однако по федеральному закону ее дедлайн сместился на июль 2022 года. По прежним расчетам комитета по транспорту, с 2020 по 2026 год на реформу в Северной столице должны были бы выделить 177 млрд рублей.

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