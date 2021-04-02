Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден 1 апреля в ходе перелета из Калифорнии в Вашингтон переоделась стюардессой и разыграла журналистов. Об этом 2 апреля сообщает телеканал NBC.

Супруга американского лидера надела парик с черными короткими волосами, надела черный брючный костюм, черную маску и бейдж с именем «Жасмин», а затем прошла через персонал, секретную службу и кабины прессы, раздавая всем мороженое.

При этом, как отмечают журналисты, никто не опознал в стюардессе первую леди США и затем, вернувшись уже без парика, она сказала: «С первым апреля!». По данным телеканала, супруге Байдена удалось провести даже собственных помощников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия получила приглашение президента США Джо Байдена, направленное российскому лидеру Владимиру Путину, принять участие в климатическом саммите.