Ярославль, , 15:04 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM задержание своего коллеги, председателя комитета по экономике Романа Фомичёва.

Роман Фомичев Duma.yar.ru

Председатель заксобрания Михаил Боровицкий намерен узнать, в чём именно подозревают депутата.

«Официально нам ничего не поступило, сейчас планирую сделать запрос в правоохранительные органы, в зависимости от того какую я получу информацию, тогда смогу что-то прокомментировать. Ну как это прокомментируешь? Он председатель комитета, депутаты доверяли ему, не было никаких серьёзных претензий», — сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Лидеры оппозиции в думе полагают, что задержание может быть связано с бизнес-интересами Романа Фомичёва.

«Партия «Единая Россия» оказывает плохое влияние на депутатов, в том числе, которые раньше были в оппозиции. Люди начинают чувствовать вседозволенность. И, возможно, какие-то ошибки совершают. Но для меня не удивительно, честно говоря. В большей степени, наверное, из-за того, что, с одной стороны, к нему подавали иск о банкротстве, а с другой он сам ездил на «Порше», демонстрировал в соцсетях красивую жизнь. Он всегда на виду, но на грани фола», — сказал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин.

О бизнесе заговорил и председатель фракции КПРФ Александр Воробьёв.

«Я не могу говорить за следственные органы, но для меня неудивительно, что задержали именно его. У меня как у депутата возникало много вопросов к его деятельности. Это вопросы, связанные и с обеспечением жильём детей-сирот, это и вопросы точечной застройки, это и вопросы так называемой реновации. Когда крупный бизнесмен идёт в депутаты, всегда хочется узнать — чьи интересы он идёт отстаивать — крупного бизнеса или простых людей? Мы видим, что такие депутаты отстаивают интересы бизнеса, с которым они связаны. Разрушена советская система, когда в думу попадали простые рабочие, учителя, врачи», — сказал Александр Воробьёв.

Депутат от «Единой России» Павел Исаев, напротив, желает Роману Фомичёву с честью выйти из этой ситуации.

«Роман Юрьевич, безусловно, яркий, нестандартный для области политик и конечно же успешный ярославский предприниматель. Присущая ему откровенность и харизма многих шокирует и одновременно притягивает. Он всегда открыт для общения и с интересом осваивает все новое как в вопросах политики, так и в своей профессии девелопера. Никто не поспорит с тем, что его проекты всегда имеют свой характер и лицо. У Романа в регионе репутация надежного партнёра, который умеет держать слово. Конечно, жизнь — сложная штука, и на пути возникают самые разные события. Надеюсь то, с чем Роману предстоит сейчас столкнуться в борьбе за своё честное имя, его не сломает и не остановит. Желаю ему удачи и уверен, он сможет через это пройти с честью и достоинством офицера», — сказал Павел Исаев.

А представителя ЛДПР Андрея Потапова новость о задержании коллеги оставила равнодушной.

«Я занимаюсь работой думской, комитетов, над законами. То, что там кто-то параллельно занимается бизнесом — мне неинтересно. Да он мой коллега, да мы сидим относительно недалеко, но ничего особо сказать не могу. Человек семейный, такой же коллега, как и все остальные. Эмоций у меня никаких не вызвало — мы же не друзья. Я не знал его никаких дел в бизнесе», — сказал Андрей Потапов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роман Фомичёв задержан по подозрению в коррупционном преступлении.

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