Москва, 2 апреля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Доллар пока остается самой надежной валютой, хотя объемы его долга и эмиссии заставляют многих усомниться в безальтернативной надежности этой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные МВФ, согласно которым доля доллара в международных валютных резервах центробанков снизилась до рекордных 59%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Отрицательный тренд за последние 20 лет совершенно отчетливый. Доллар пока остается самой надежной валютой, хотя объемы его долга и эмиссии заставляют многих усомниться в безальтернативной надежности этой валюты, — сказал Ордов. — Триллионы долларов льются, как из рога изобилия. При этом манна небесная остается лишь пищей избранных, а остальным предлагается это все оплатить путем увеличения суммы инвестиций в долларовые инструменты. В объемах, необходимых для международной торговли, это имеет смысл, но во многом сегодня выбор между собственной экономикой и поддержкой американской экономики отражает реальное отношение к национальной валюте».

Как подчеркнул Ордов, страны, уверенные в перспективах собственной экономики и валюты, снижают долю доллара.

«Однако сегодня эффект снижения доли доллара может быть связан с развитием финансовых технологий, способных моментально обеспечить конвертацию валют с минимальными курсовыми потерями, — уточнил экономист. — В этой связи перестает быть настолько острым вопрос наименования валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на 26 марта составил 577,7 млрд долларов.