Москва, 2 апреля 2021, 16:03 — REGNUM Популярный блогер Даня Милохин сел за руль без прав. Об этом пишет издание Rambler 2 апреля.
По данным издания, у Дани Милохина нет водительских прав при том, что автомобиль Mercedes-Maybach уже есть. Блогеру в Instagram уже написал его продюсер и пригрозил «отобрать ключи».
Ранее блогер Эдвард Бил стал участником крупного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль столкнулся с другими транспортными средствами, в результате чего погибла женщина.
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