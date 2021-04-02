2 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Ставропольском крае все обсуждают второе за последние две недели громкое задержание. 30 марта правоохранители пришли к заместителю главы правительства Роману Петрашову — его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

Ольга Карпова, , 18:40 — REGNUM В Ставропольском крае произошло второе за последние две недели громкое задержание. На этот раз правоохранители пришли к заместителю главы правительства Роману Петрашову. Его задержали 30 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Борьба с коррупцией Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Следственном комитете сообщили, что Петрашова обвиняют в получении около 130 млн рублей от подрядчиков в обмен на гарантии заключения с ними договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

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Петрашов стал вторым вице-премьером, задержанным на Ставрополье в марте 2021 года. Первым стал его коллега — Александр Золотарев, в отношении которого возбудили уголовное дело о взятках. Следователи считают, что он получил по крайней мере 63 млн рублей от подрядчиков-строителей за покровительство при реализации госконтрактов.

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После первого задержания жители Ставрополья, комментируя событие, высказывали в основном удовлетворение и надежду на возможное предстоящее очищение власти в крае. Второй арест вызвал у них еще более бурную реакцию.

Роман Петрашов Gubernator.stavkray.ru

Многие высказывались на тему «рыба гниет с головы» и предрекали скорое внимание правоохранителей к губернатору края.

«Есть хорошая русская пословица: «Какой поп, такой и приход» , «Всех подряд брать — не ошибётесь», «Вот это команда у губернатора!» — написали комментаторы на странице написали комментаторы на странице bloknot-stavropol в Instagram.

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Ряд пользователей соцсети иронизировал, что скоро на Ставрополье закончится список, из которого назначают на высокопоставленные должности в органах власти.

«Мы так скоро без власти останемся! Кто нами будет управлять? Это все происки америкосов — подставляют честных управленцев» , — не скрывает иронии один из пользователей соцсети.

«А что ещё ожидать, если у власти одни воры. Отсидели сроки за воровство и с «чистой» совестью снова на руководящие должности, продолжить набивать карманы. Владимирову пора бы уже выводы сделать, хватит пригревать, оберегать и защищать воров» , — посоветовал главе Ставрополья неравнодушный гражданин.

«Третье место по коррупции. Губернатор явно не справляется. Сюда из Москвы должны прислать ФСБ, прокуроров и Следственный комитет» , — советует еще один житель края.

«Чистка должна быть качественная!» — заявил один из комментаторов.

«Вот будет «смешно», если «проверенных» после антикоррупционных мероприятий начнут задерживать» , — предположил читатель страницы дальнейшее развитие ситуации после антикоррупционной проверки кандидатов на посты в правительство.

Роман Петрашов в здании суда Цитата из видео на YouTube

Напомним, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который одновременно является главой правительства субъекта, после первого задержания вице-премьера Золотарева отправил правительство в отставку. Он также объявил, что новое правительство будет сформировано только после проверки всех кандидатов правоохранительными органами на коррупционные факторы.

«Нам от такой информации жить аж легче стало. Вот если б сообщили, что принят и работает закон о воровстве и коррупции с наказанием смертная казнь с конфискацией имущества, вот тогда наступит праздник» , — жаждет справедливости один из читателей.

«И что за жульё меня окружает, что за люди-то», — подумал Владимиров» , — в шутку представил один из комментаторов, что мог бы сказать губернатор после очередного задержания.

«Как-то обидно за наш богатый, благословенный край. Что ж вы его превратили в личную кормушку, господа? Уже и речи нет ни о стыде, ни о совести» , — с горечью заметил патриот Ставрополья.