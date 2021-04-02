Москва, , 15:01 — REGNUM Кубок мира по прыжкам в воду, который должен был состояться в Токио, отменён. Об этом 2 апреля сообщила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

По словам Моисеевой, Международная федерация плавания прислала письмо, в котором говорится, что Кубок мира в Японии отменён. Также там отмечается, что идёт поиск вариантов, чтобы провести турнир в другом месте.

«Но, боюсь, уже поздно», — цитирует Моисееву ТАСС.

Она отметила, что проводить турнир позже уже нет никакого смысла, потому что «планы подготовки рушатся на глазах».

Кубок мира по прыжкам в воду был отборочным к Олимпийским играм в Токио. Он был пройти в Токио с 18 по 23 апреля.