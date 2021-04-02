Электросталь, Московская область, , 15:03 — REGNUM В 2021 году в подмосковном городе Электросталь планируется провести благоустройство городского парка. Об этом 2 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Финансирование работ будет производиться из трёх источников: федерального, регионального и муниципального бюджетов. Благоустройство будет осуществлено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Опубликована закупка на благоустройство парка в городском округе Электросталь», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

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