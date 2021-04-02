Москва, 2 апреля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Ситуация в авиаотрасли по-прежнему нестабильна, поскольку в ряде стран ускоряется число новых случаев заражения, в странах Европы власти ужесточают ограничительные меры, поэтому пока процесс возобновления международного авиасообщения протекает крайне медленно, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

«За счет длительного периода без путешествий у российских граждан сформировался отложенный спрос, который сейчас направлен именно на популярные внутренние туристические направления, а для того, чтобы хотя бы частично компенсировать огромные убытки, авиакомпании прибегают к повышению стоимости на авиабилеты.

Таким образом, российские авиаперевозчики рассчитывают воспользоваться повышенным спросом на свои услуги в традиционно самом загруженном летнем сезоне и улучшить свои балансы.

Ожидается, в ближайшем будущем ситуация в авиаотрасли будет оставаться в сложном состоянии, возможно летний сезон несколько улучшит положение дел российских авиаперевозчиков, но этот импульс не будет свидетельствовать о выходе из кризиса.

Перспективы будут улучшаться по мере проведения массовой вакцинации, что будет способствовать возобновлению международного авиасообщения.

Стоит также иметь в виду, что за последний год значительно снизились доходы населения, поэтому в среднесрочной перспективе (даже в случае открытия границ) не стоит ожидать, что в путешествия сможет отправиться тот же объем пассажиров, который был год назад», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в России произошёл резкий скачок цен на авиабилеты, не соответствуют реальному положению дел, заявили 2 апреля в Министерстве транспорта РФ.

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