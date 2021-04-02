Москва, , 14:59 — REGNUM Новую цепочку гиперзвуковых комплексов вооружения планируют создать в России. Об этом 2 апреля заявил журналистам генеральный конструктор военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» Александр Леонов.

По его словам, новые комплексы станут развитием комплексов «Авангард», «Циркон» и «Кинжал». Леонов отметил, что в настоящее время ни одна страна в мире не в состоянии создать более скоростной блок, чем «Авангард».

Он добавил, что дальнейшим развитием этих комплексов может стать совершенствование систем преодоления ПРО, систем наведения и других составляющих.

«То, что мы впереди планеты всей — в этом никакой тайны нет», — сказал Леонов.

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