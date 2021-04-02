Токио, 2 апреля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден примет премьер-министра Японии в Белом доме 16 апреля, заявили в японском правительстве 2 апреля, сообщает The Hill.

(сс) The White House Белый дом

Встреча 16 апреля станет первым официальным государственным визитом Байдена с момента вступления в должность президента в конце января. Белый дом объявил о запланированном визите в марте, но конкретная дата не называлась.

«Это само по себе является доказательством того, что Соединенные Штаты придают большое значение Японии», — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като. — Это также важно, поскольку мы демонстрируем силу японо-американского союза и важность для США Индо-Тихоокеанского региона».

Япония стремится укрепить свои отношения с США, особенно по вопросам, связанным с Китаем и Корейским полуостровом. В совместном заявлении, опубликованном в марте во время дипломатических встреч со своими японскими коллегами, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что две страны намерены противодействовать якобы имеющимся место нарушениям прав человека и другим видам агрессии со стороны китайского правительства.