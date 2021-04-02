Геленджик, Краснодарский край, , 14:57 — REGNUM Сын красноярского бизнесмена Владимира Егорова Константин Егоров задержан в Геленджике по делу о хищениях при строительстве краевой больницы.

Константин Егоров является исполнительным директором крупной красноярской стройфирмы «Сибиряк». Владелец фирмы — его отец Владимир Егоров. О задержании Егорова-младшего в аэропорту Геленджика сообщил источник Ngs24.ru в правоохранительных органах.

По его словам, задержанного этапируют в Красноярск, где в течение двух суток изберут меру пресечения.

В январе в компании «Сибиряк» и в краевой больнице прошли обыски. По данным следствия, компания заключила контракт с краевым управлением капитального строительства на поставку медоборудования в больницу. Однако субподрядчик поставил не ту аппаратуру, которая была указана в госконтракте, а более дешевую. Ранее Владимир Егоров в интервью местным СМИ назвал это дело заказом или сведением личных счетов.

Читайте также: Представителя губернатора Алтайского края отправили в СИЗО