Москва, , 14:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга Kremlin.ru

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Уточняется, что этот вопрос был поднят в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе монгольской стороны.

«Особое внимание уделено укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил, что Монголия имеет потенциал для производства вакцины. Глава государства попросил чрезвычайного и полномочного посла РФ Искандера Азизова изучить возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Монголии, передав в Москву предложение о сотрудничестве по этой теме.

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