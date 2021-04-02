Самара, 2 апреля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Аэропорт Самары обслужил в 2020 году 1,7 млн человек. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

MoukhametovR Самарский аэропорт

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Сообщается, то данный вопрос обсуждался в правительстве региона с представителями компании «Аэропорты регионов» на совещании о перспективах развития аэропорта «Курумоч».

Отмечается, что услугами воздушного транспорта в Самарской области в 2020 году воспользовались 1,7 млн человек, в то время как пассажиропоток в 2019 году составлял порядка трех млн человек. Пассажирские рейсы из самарской воздушной гавани осуществлялись по 41 направлению, при этом 34 направления были регулярными. В прошлом году аэропорт «Курумоч» работал с 78 авиаперевозчиками. Специалисты связывают уменьшение пассажиропотока с ограничительными мерами, которые были введены для недопущения распространения коронавируса.

«Регион заинтересован в развитии аэропорта. В минувшем году из областного бюджета на финансирование субсидированных рейсов было выделено 69 млн рублей, в текущем запланировано увеличить эту сумму до 120 млн», — передает слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в октябре 2020 года на территории аэропорта «Курумоч» начал работать мобильный медпункт, в котором пассажиры международных рейсов могут сдать тест на COVID-19.