Вашингтон, , 14:54 — REGNUM В центре внешней политики Соединенных Штатов в отношении КНДР будет денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Денуклеаризация останется в центре американской политики в отношении Северной Кореи», — цитирует его Koreaherald.

По его словам, она будет проводиться скоординировано, в тесном взаимодействии с ключевыми союзниками США в этом регионе — Японией и Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении КНДР в связи с новыми ракетными испытаниями Пхеньяна.

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