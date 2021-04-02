Нью-Дели, , 14:58 — REGNUM Индийский автопроизводитель Force Motors представил пятиметровый полноразмерный внедорожник Trax Cruiser на 13 мест. Об этом сообщается на сайте Auto Motor und Sport.

Длина новинки равна 5120 мм. Автомобиль имеет лонжеронную раму и неразрезной задний мост на листовых рессорах. Дизельный 90-сильный мотор получил продольное расположение. Он сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Салон автомобиля выполнен в минималистичном стиле и отделан практичными легко моющимися материалами. Передняя панель выполнена в духе Toyota Land Cruiser 70 нынешнего поколения.

Помимо 13-местной версии индийский покупатель может приобрести десятиместную модель. Однако модель не слишком комфортабельна.

Дешёвая версия Trax Cruiser стоит 1 147 427 рупий (около 1,19 млн рублей).

Напомним, в январе 2021 года в Индии было продано 303 тыс. новых авто — на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом положительная динамика продаж машин в данной стране наблюдается шестой месяц подряд.

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