Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Политический кризис, разразившийся в Грузии, может привести к серьёзным последствиям, поэтому всем политическим лидерам нужно подписаться под соглашением о примирении, которое предложил представитель Европарламента Кристиан Даниэльсон. Такое заявление, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 апреля сделал перед журналистам депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Он прокомментировал неудавшиеся переговоры между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий, которые проходили 30 марта. Каждая из сторон переговоров обвиняет оппонентов в срыве переговоров. Элисашвили призвал политических лидеров публично заявить, поддерживают ли они соглашение, представленное Даниэльсоном, или нет.

«Эта страна летит в пропасть, мы уже поскользнулись и несемся в пропасть, — сказал лидер «Граждан». — Пусть выйдут председатели как правящей партии, так и других партий, и скажут, подписывают они документ или нет».

Сам Элисашвили заявил, что подписывается под соглашением.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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