Москва, , 14:53 — REGNUM Снижение ключевой ставки ЦБ РФ помогло рынку недвижимости сильнее, чем программа льготной ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Рынку недвижимости большую поддержку оказало снижение ключевой ставки, чем льготная ипотека, — сказал Ордов. — Последняя привела к резкому росту стоимости квадратного метра. Возможно, ее отмена приведет к более умеренному росту цен. Но рост практически неизбежен, так как мы видим подорожание самых важных строительных материалов, включая арматуру и бетон. Ближайшие два года в российской экономике будут восстановительными с темпом роста ВВП порядка 3%, что обеспечит наличие платежеспособного спроса и интереса к объектам жилой недвижимости. Девелоперы пока находятся в нерешительности относительно новых проектов, не желая увеличивать объемы строительства в ответ на рост стоимости жилья».

Это, как полагает Ордов, тоже станет фактором умеренного подорожания жилья в среднесрочной перспективе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что в России стоимость недвижимости может снизиться только в долларах и евро.

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