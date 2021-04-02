Москва, , 14:52 — REGNUM Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Twitter на 8,9 млн рублей по трём административным делам, сообщили в пресс-службе суда.

Всего Роскомнадзор составил на американскую компанию три протокола, по первому вынесен штраф на 3,2 млн рублей, по второму — на 3,3 млн рублей, по третьему — на 2,4 млн рублей. На оплату дается 60 дней с момента вступления решения в силу.

Штрафы вынесены за систематические отказы ее администрации Twitter удалять противоправный контент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскомнадзоре заявили, что руководство Twitter никак не отреагировало на требования удалить весь запрещенный в России контент.

Отметим, 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России из-за «злостного нарушения требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента».

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