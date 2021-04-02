Архангельск, , 14:51 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области число носителей коронавируса SARS-CoV-2 пополнили 84 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 19 архангелогородцев, 10 жителей Пинежского района и 10 котлошан. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2 438 человек.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе скончались два ковид-пациента. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Архангельской области выросло до 829.