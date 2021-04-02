Донецк, 2 апреля 2021, 14:53 — REGNUM В течение дня 2 апреля боевики ВСУ пять раз обстреляли окраину Донецка и посёлок Спартак, выпустив 39 мин калибра 120 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В Народной милиции отметили, что миномётный огонь вёлся хаотично, в направлении жилых кварталов Донецка.
В пресс-службе призвали мирных жителей, в случае обнаружения мобильных миномётных групп ВСУ, обращаться к наблюдателям ОБСЕ с просьбой зафиксировать данный факт.
Напомним, за предыдущие сутки по территории ДНР украинскими силовиками было выпущено 28 мин калибра 120 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР — СЦКК