Донецк, , 14:53 — REGNUM В течение дня 2 апреля боевики ВСУ пять раз обстреляли окраину Донецка и посёлок Спартак, выпустив 39 мин калибра 120 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«По информации от наших источников, ведение огня осуществлялось двумя мобильными миномётными расчётами, которые постоянно передвигались вдоль линии соприкосновения между населёнными пунктами Авдеевка и Первомайское», — сказано в сообщении.

В Народной милиции отметили, что миномётный огонь вёлся хаотично, в направлении жилых кварталов Донецка.

В пресс-службе призвали мирных жителей, в случае обнаружения мобильных миномётных групп ВСУ, обращаться к наблюдателям ОБСЕ с просьбой зафиксировать данный факт.

Напомним, за предыдущие сутки по территории ДНР украинскими силовиками было выпущено 28 мин калибра 120 мм.

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