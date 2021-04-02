Энгельс, Саратовская область, , 15:19 — REGNUM В городе Энгельсе директора дошкольного образовательного учреждения подозревают в присвоении и растрате денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 чт. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств, вверенных виновному, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере»). Женщине грозит лишение свободы сроком до 6 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Установлено, что с 2019 года по декабрь 2020 года подозреваемая издавала приказы о начислении премии сотрудникам своего учреждения, необоснованно завышая суммы. После получения выплат сотрудниками, женщина присваивала себе часть денег. За этого время руководительница учреждения незаконно присвоила денежные средства в размере около 38 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2018 года по декабрь 2020 года глава одного из муниципальных образований Озинского муниципального района Саратовской области путем совершения подлога двух решений совета возглавляемого им муниципального образования незаконно увеличил себе ежемесячное денежное содержание. Сумма присвоенных им бюджетных средств составила 383 676 рублей.

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