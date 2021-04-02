Минск, , 14:52 — REGNUM Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» носят только лишь оборонительный характер. Об этом 2 апреля заявил начальника генерального штаба белорусских вооружённых сил Павел Муравейко, его слова приводит агентство БелТА.

По словам главы генштаба Белоруссии, в ходе учений военные двух стран будут также изучать и апробировать наступательные действия, применять современные формы и методы борьбы против гибридных действий, а также рассматривать вопросы противоборства в информационной сфере.

«Все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран», — добавил он.

Отметим, совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» намечены на период с 10 по 16 сентября на территории двух стран. Ранее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в их основу положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.