Тимур Кондратьев, 2 апреля 2021, 18:20 — REGNUM Заявление российского журналиста Владимира Познера о том, что протест из-за его приезда в Грузию являлся шабашем, который не стоит большого внимания, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Познер
Владимир Познер
Иван Шилов © ИА REGNUM

"Забавно! Русофобы закидали яйцами русофоба!» — отметил Олег М.

Многие пользователи пришли к мнению, что Познер должен перестать публично высказывать своё мнение. Люди уверены, что его перестают воспринимать без негатива не только в России, но уже и в других странах.

«Ничего мы не потеряем, если этот фантастический приспособленец к любой власти больше уже никогда ничего комментировать не будет», — поделилась своим мнением Marina D.

Активисты забрасывают яйцами отель, где остановился Познер
Активисты забрасывают яйцами отель, где остановился Познер
Цитата из видео на YouTube

Некоторые комментаторы считают, что «шабаш», который устроили протестующие в Грузии, действительно является фарсом, и не стоит ему уделять слишком много внимания.

«Познер прав только в одном. Это фарс. Не лень же было кому-то сообщать о прилёте Познера, а потом собирать народ к гостинице, устраивать это шоу. В результате одним не дали заработать, а другим потратить деньги. Я далеко не поклонник Познера, но это как-то перебор», — пишет Евгений С.

Часть пользователей заняла позицию, согласно которой в Грузии всё-таки существует гражданское общество, которое хоть и грязными методами, но отстаивает свои ценности. Граждане призвали российский народ обратить внимание на грузинский пример и изъять из него созидательное зерно.

«В Грузии всё же есть гражданское общество, видимо. И неравнодушные люди. Пословица «Моя хата с краю» там не работает», — считает Вячеслав А.

Тем не менее большинство комментаторов выступило с осуждением того, как грузинские протестующие поступили с гостем, который прибыл в их страну устроить себе день рождения.

«Они явно поступили низко. Мы же их, к примеру, никуда не гоним. Зачем так себя вести? Видимо, они начали забывать свои традиции. Жаль», — предположила Александра М.

Протест из-за визита журналиста Познера в Тбилиси
Протест из-за визита журналиста Познера в Тбилиси
Цитата из видео на YouTube

Нашлись и те, кто отметил, что не нашёл логики в том, что Познер сначала делал провокативные для грузинского народа высказывания на счёт Абхазии, а затем поехал туда справлять праздник.

«Так я и не понял, на кой чёрт он туда попёрся праздновать свой день рождения? Тема не раскрыта, ждём продолжения» — написал Андрей Г.

Напомним, 1 апреля российский журналист Владимир Познер заявил о том, что протест из-за его приезда в Грузию являлся шабашем, который не стоит большого внимания.