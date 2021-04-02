Лос-Анджелес, США, , 14:49 — REGNUM Американский кинорежиссёр Сэм Рэйми выступит продюсером хоррор-фильма Every House is Haunted для Netflix. Об этом 2 апреля сообщает портал Shazoo.

Сэм Рэйми Gage Skidmore

Картина расскажет о страховом агенте, который расследует смерть семейной пары в доме с привидениями. Изначально главный герой не верит в паранормальные явления, но вскоре меняет свою точку зрения.

Режиссёром фильма выступит Корин Харди. Дата премьеры Every House is Haunted пока не сообщается.

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