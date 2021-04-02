Москва, , 14:49 — REGNUM Честно говоря, это «интеграционное» фразёрство уже порядком набило оскомину. Если говорить о русском и белорусском народах, то они давно живут в единстве — как на территории России, так и на территории Белоруссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 2 апреля, комментируя предложение Лукашенко Путину об интеграции.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал главу Российской Федерации Владимира Путина углубить интеграцию Белоруссии и России. Только так, по мнению Лукашенко, можно будет противостоять возросшему в последнее время внешнему давлению на России и Белоруссию

«Правда, у меня такое впечатление, что слова «русский народ», «русские» Александр Лукашенко не очень-то жалует — все мы для него «россияне».

Если же говорить в категориях страны и государства, то и тут 1996 год, подписание договора сначала о сообществе, а через год — о союзе России и Белоруссии лишь положили начало восстановлению того исторически, культурно и экономически оправданного единства, благотворного единства, которое было разрушено в 1991 году.

Как это ни прискорбно констатировать, но русские и белорусы, Россия и Белоруссия сегодня отстают в своём союзе и единении, не говоря уже о банальной «интеграции», даже от относительно недавних по историческим меркам врагов: Франции и Германии.

Почитайте Аахенский договор, подписанный между ними в 2019 году в развитие Елисейского договора 1963 года: по целому ряду позиций — например, в области внешнеполитического взаимодействия — нам с Белоруссией и белорусами до них ещё предстоит дотянуться!

Ну, а представить себе Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона, говорящими, что они живут в «отдельных квартирах» и по этому поводу хорошо себя чувствуют, просто невозможно», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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